Bondsparket is bijzonder streng voor Orlando Sa, T2 heeft geluk

Sa kreeg de rode kaart voor natrappen en daar kunnen ze niet mee lachen. De aanvaller kreeg een schorsingsvoorstel van drie wedstrijden en 800 euro boete. Collins Fai, die rood kreeg na twee gele kaarten, moet automatisch één speeldag brommen. Assistent Rui Tomas Faustino Pinto Da Mota, die uit de neutrale zone werd gezet, krijgt ook een schorsing, maar aangezien die niet valt op wedstrijddagen (19-25 augustus) moet hij enkel de boete van 400 euro betalen. Aangezien de Geschillencommissie door de feestdag pas vrijdag bij elkaar komt, gaat de schorsing in vanaf zaterdag en duurt een week. Standard speelt op 18 en 27 augustus.

We veronderstellen dat Standard tegen de schorsing van Sa in beroep zal gaan. "We hebben een videoref voor Sa, maar niet voor Fai die de bal raakt. Ongelofelijk", aldus een boze Sa Pinto gisteren na de match.