Het blijft beroeren: "Misschien was de videoref al naar bed" en ook Wesley Sonck begreep er weinig van

Iedereen - zelfs scheidsrechtersbaas Verbist - was het er achteraf over eens: de videoref had moeten ingrijpen. Het systeem staat duidelijk nog in zijn kinderschoenen en dat is jammer.

Zeker voor Zulte Waregem, dat zo mogelijk een of meerdere punten door de neus zag geboord. "En in Eupen kregen we ook al geen strafschop na een duidelijke duwfout op Saponjic", aldus coach Dury.

100% strafschop

“Dat je dit niet ziet als videoref of niet ingrijpt, dat is eigenlijk niet te begrijpen. Hij was niet op de afspraak. Maar goed, het was een wedstrijd van 20.30 uur … Misschien was hij al naar bed gegaan, het is een mogelijkheid.” Ook Peter Olayinka had zich eerder al smalend uitgelaten.

Ook Wesley Sonck begreep er weinig van: “10 camera’s stonden er op die match … Als je het een keer herbekijkt, dan heb je het gezien. Dit was een 100% penalty. Dit is onbegrijpelijk, want nu gaat de discussie weer helemaal verder. Waarom is die man er als hij voor zoiets niet durft ingrijpen? En neen, Olayinka zoekt het contact niet, als je met je ene been afzet moet je het andere bewegen. Dit was erg duidelijk strafschop.”