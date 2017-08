Verklaring voor falen videoref: "Ik ben zeker dat ze die vier herhalingen niet gezien hebben"

Brandon Mechele tikte het been van Olaynka weg, maar noch ref Lawrence Visser, noch de videoref greep in. “Ik kan de frustratie bij Zulte Waregem begrijpen. Ik zoek nu naar een verklaring waarom hij niet heeft ingegrepen. Misschien is er de week ervoor – door het verkeerd gebruiken van de videoref in Moeskroen-Charleroi – iets ontstaan waardoor ze misschien niet durfden", meent Peter Vandenbempt.

Jan Mulder was veel harder. “Het niveau van de arbitrage blijft dus hetzelfde. Of ze nu met een fluit op het veld staan of in zo’n busje … Ze snappen het niet. Hij vindt dit geen strafschop.”

Anderhalf uur opleiding

En Filip Joos geeft een opvallende verklaring mee. "Ik dacht dat ze de beelden kregen die wij allemaal thuiskrijgen, maar dat blijkt niet zo te zijn. Het gaat over angst voor partijdigheid van de regisseur. Het is aan de videoref om zelf te gaan kijken naar de beelden, want de beelden komen gewoon binnen van de verschillende camera’s."

“En dat kan dus een probleem zijn, want die hebben anderhalf uur opleiding gekregen om dat te doen. Ze kunnen zelf gaan kijken naar een fase, maar ik ben er zeker van dat ze die beelden en die vier herhalingen niet hebben gezien.”