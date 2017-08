Schrijnend gebrek aan efficiëntie bij Anderlecht: dit zijn de cijfers (en Teo zit diep)

door Redactie



Anderlecht heeft een schrijnend gebrek aan efficiëntie

Eén goal in drie matchen, dat is niet echt een cijfer dat je met Anderlecht zou identificeren. Toch is dat het grootste probleem van de Brusselaars, want aan schoten op doel ontbreekt het hen niet. Gemiddeld schieten ze 15 keer per match op doel.