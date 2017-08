Antwerp krijgt viertal maar niet speelgerechtigd: "Logisch dat daar nog gevolgen van zijn" versus "Bij sommigen duurt het maar een dag"

Niet dat The Great Old geen transfers heeft gedaan, maar enkele dossiers zitten vast bij het speelgerechtigd krijgen. Nader Ghandri, Moustapha Sall, Matheus Borgeus Domingues en Luka Stojanovic zijn allevier nog niet speelgerechtigd.

Bij sommigen duurt het maar een dag ...

Antwerp hoopt dat het deze week dan toch in orde komt, want coach Bölöni liet zich eerder al smalend uit over de zaak: "Ik zie dat het bij anderen op anderhalve dag in orde kan zijn, maar bij ons blijft het maar duren."

"Ze hebben natuurlijk wat achterstand opgelopen", beseft Geert De Vlieger in Sports Late Night. "Het is allemaal laat in gang geschoten. D'Onofrio is pas eind juni naar de club gekomen, logisch dat daar dan nog wel wat gevolgen van zijn."