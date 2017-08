Wat een wereldsave! Zelfs David De Gea is onder de indruk van deze redding (mét beelden)

Dit weekend ging Fleetwood in de Engelse derde klasse immers winnen op het veld van Northampton Town. Met een zes op zes staat het zo samen met ploegen als Oxford, Wigan, Peterborough, Bradford en Shrewbury aan de leiding?

Het speciale? Fleetwood Town won met het kleinste verschil en had daarbij mirakelsaves nodig van de 24-jarige Cairns. Kijk eens wat hij in de loop van de wedstrijd deed. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

David De Gea was alvast onder de indruk en liet zijn waardering merken in een tweet. Volgens hem was het dé beste redding.