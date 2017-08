Costa wil het wel heel ver drijven: "Al betalen ze me een heel jaar niet en blijven ze me boetes geven"

Maandag kreeg Costa te horen dat hij best op training zal verschijnen, maar Costa vertikt dat omdat hij bij de reserven zou moeten trainen. Een groot gebrek aan respect, meent de spits die vorig seizoen in het kampioenenjaar nog 20 doelpunten maakte.

Maar hij kreeg tijdens de zomer een sms'je van Antonio Conte dat die niet meer op hem rekent. Sindsdien stuurde hij zijn kat naar training, nu vier weken al. Daardoor moet hij een boete van 330.000 euro betalen. Maar hij is niet van plan toe te geven. "Als het moet, blijf ik in Brazilië. Desnoods een héél jaar, zonder te voetballen. Zelfs als Chelsea me een volledig jaar boetes blijft geven en mijn salaris niet uitbetaalt", zegt hij in de Daily Mail.

Costa wil terug naar Atlético Madrid en zou zelfs zijn gelijk voor de rechtbank willen halen. Chelsea wil hem dan weer terug op training zien en hem selecteerbaar krijgen.