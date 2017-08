Hein Vanhaezebrouck legt uit waarom recordaankoop Andrijasevic nog niet zijn gewenste niveau haalt bij AA Gent

De Kroaat van 26 scoorde op de openingsspeeldag tegen Sint-Truiden, maar ondervond nadien last van een aanslepende blessure aan de nek. Ook Achter de Kazerne oogde Andrijasevic loom.

"Franko werkt nog toe naar zijn beste niveau toe", vertelde coach Hein Vanhaezebrouck zaterdag. "Hij heeft lang gespeeld en slechts een korte break gehad. Hij is een van die spelers die tijd nodig heeft."

Hoewel de miljoenenaankoop nog niet zijn beste niveau bereikt, is hij voor Vanhaezebrouck wel al belangrijk voor het team. "Hij geeft de ploeg leiding en stuurt de jongens bij. Iemand als hem kunnen we goed gebruiken. Maar het is duidelijk dat hij nog stappen moet zetten."