Hernan Losada is duidelijk voor de Beerschot-fans die het verknalden op het Lisp: "Zo'n gedrag hoort niet thuis in een voetbalstadion"

"We zijn teleurgesteld, laat dat duidelijk zijn", gaat de Argentijnse smaakmaker verder. "Als je in de blessuretijd nog op voorsprong staat en je uiteindelijk naar huis moet gaan met 'slechts' één puntje, dan is dat jammer. Maar we zijn aan de competitie begonnen met 4 op 6, dat is niet slecht."

Losada was met twee doelpunten in de eerste helft de absolute uitblinker bij Beerschot Wilrijk, maar van revanche-gevoelens tegenover z'n ex-club Lierse was geen sprake. "Nee, ik heb voor Lierse gespeeld, en ook voor andere ploegen, maar wij waren alleen maar gemotiveerd voor onszelf en de vele meegereisde supporters in het uitvak."

Als de supporters willen vechten, moeten ze dat maar in een bos doen. Niet in een voetbalstadion.

Goede band met Lierse

"Ik was nooit bezig met de tegenstander, ik heb nog altijd een goede relatie met verschillende mensen van Lierse. Of het dan speciaal was om tegen hen te spelen? Nee, de enige keer dat ik dat speciaal vond, was toen ik met Lierse tégen Beerschot moest spelen", bekent Losada.

En toch vierde hij zijn openingsdoelpunt op het Lisp bijzonder uitbundig. "Maar dat was niet om de Lierse-fans uit te dagen, helemaal niet. Ik was gewoon héél blij met m'n doelpunt." Over de spanningen tussen de supportersclans op de tribune was Losada duidelijk. "Onze supporters moeten naar een wedstrijd komen om de ploeg aan te moedigen. Als ze willen vechten, moeten ze dat maar in een bos doen. Zo'n gedrag hoort niet thuis in een voetbalstadion."