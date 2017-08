Kritiek van Thierry Henry? "Romelu zou hem moeten zeggen zich gedeisd te houden"

Lukaku scoorde twee echte spitsengoals. "Ik heb zo genoten van zijn debuut. De bal van Rashford was goed, maar hij steekt die bal zo perfect, het kan allemaal niet mooier. 80.000 supporters op apegapen", aldus Mulder in Extra Time.

"Het was een droomdebuut. Alles zat goed, zijn timing, … Fantastisch, werkelijk. Voor een debuut, voor een keer ben ik jaloers. Ik heb dat nooit meer, maar zijn gevoel kon ik me nu wel voorstellen, zijn gelukzaligheid. Natuurlijk kan hij topschutter worden.”

Voorsprong

“Henry heeft nog altijd kritiek dat hij te veel balverlies heeft geleden? Dat gaat me boven de pet, die deugt niet. Die heeft er een rare kijk op. En Romelu Lukaku is al te lief, die zou moeten zeggen dat Henry zich zou moeten gedeisd houden", klinkt het nog ferm richting de assistent-coach van de Rode Duivels.

Peter Vandenbempt wil hem ook zien scoren tegen grotere teams. "Het is voor hem misschien wel belangrijk om in het begin veel te scoren, want er was al heel wat kritiek gekomen na de Europese Supercup. Als hij tegen kleine tegenstanders een korfje doelpunten kan maken, dan heeft hij toch alweer wat voorsprong genomen.”