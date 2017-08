De Roeck begint eraan bij STVV: "Anderlecht? Niet moeilijker dan de andere" en "Dat is de weg die ik wil inslaan"

De Roeck tekende een contract voor twee jaar. "Mijn gebrek aan ervarig op het hoogste niveau stelt geen enkel probleem", zei hij. "Mijn aanpak als trainer blijft dezelfde, of ik nu een amateurclub coach of een eersteklasser. Ik heb in de lagere reeksen veel opgestoken en ben ervan overtuigd dat ik bij STVV kan slagen."

De Roeck mag meteen beginnen met een verplaatsing naar Anderlecht. Maar niet dat hij daarvoor zenuwen heeft. "Het is een wedstrijd als alle andere, ze zullen allemaal moeilijk worden. We kunnen ons echter optrekken aan de zege tegen Standard. Ik zag zondag een ploeg die goed voetbal bracht en mentaliteit toonde. Dat is de weg die ik wil inslaan."