Dat ging vrij vlug: Oostende dreigt er twee op één dag te verliezen

door Johan Walckiers

KV Oostende laat ook Yassine El Ghanassy waarschijnlijk vertrekken

Deze morgen meldden we u reeds dat Yassine El Ghanassy in de belangstelling staat van het Franse FC Nantes. Na Gohi Bi Cyriac lijkt hij de tweede aanvaller die de ploeg van Yves Vanderhaeghe gaat verlaten, want een deal zit eraan te komen.