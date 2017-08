Vanderhaeghe klopte serieus op tafel, Oostends' huiswerk bijlange nog niet af

Yves Vanderhaeghe heeft de voorbije dagen serieus op tafel geklopt in de kleedkamer. Hij heeft duidelijk laten weten dat de kopjes weer in dezelfde richting moeten en wie dat niet kan opbrengen een probleem zal hebben. Ook technisch directeur Luc Devroe heeft laten weten dat jongens die nog met een transfer in hun hoofd zitten, zich best op Oostende richten.

Defensieve onzekerheid

Cyriac is reeds weg, waardoor Oostende waarschijnlijk nog op zoek gaat naar een extra aanvaller, want Zivkovic en Akpala hebben nog niet veel laten zien. Maar het probleem ligt ook achteraan. Tomasevic en Lombaerts bleken zaterdag niet echt zeker van hun stuk. Lombaerts - aangetrokken door Marc Coucke - schippert voorlopig tussen bank en veld. En dat maakt dat ook zijn zelfvertrouwen niet op het hoogste niveau zit.

Lombaerts zit ook met twijfels over zijn statuut in de ploeg van Yves Vanderhaeghe.

Vanderhaeghe heeft dan weer het probleem dat hij moet kiezen tussen Rozehnal en Lombaerts, omdat een combinatie van die twee volgens hem te oud is en te weinig snelheid heeft. Tel daar bij op dat Antonio Milic, in principe één van de betere centrale verdedigers, op linksback staat... En je weet dat het een moeilijke evenwichtsoefening is.

Linksback en spits

Oostende heeft eigenlijk nog nood aan een spits en een linksachter om het evenwicht in de kern beter te maken. En aan het einde van de transferperiode. Want ook Knowledge Musona, de man die wél een wedstrijd kan beslissen, zit nog met transferitis.