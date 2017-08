Manchester City plant nog 'gemakkelijke' oefenmatch in... Maar dat gaat verkeerd

Portu maakte na een kwartier de enige goal van de match. Het volledige eerste elftal was het vanzelfsprekend niet bij City, maar de match was dan ook bedoeld om niet-basisspelers een kans te gunnen.

Onder andere nieuwkomers Danilo en Silva kwamen aan bod, ook Yaya Touré en Sterling konden zich tonen aan Guardiola. Allemaal fantastische spelers, maar de concurrentie is erg groot en zelfs zij zullen niet automatisch een basisplaats hebben. De Bruyne en Kompany waren erbij, maar bleven op de bank.

Nog een opvallende naam: Ilkay Gundogan. De Duitse middenvelder speelde na een maandenlange blessure opnieuw mee bij de eerste ploeg.

FULL TIME | City are defeated by a determined and hungry Girona side in today's friendly. pic.twitter.com/Ehafh5TmkP