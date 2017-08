Speelt Genk zijn ruwe diamant toch nog kwijt? 'Interesse van Spaanse topclub Sevilla houdt aan'

Genk haalde tijdens de wintermercato Sander Berge als vervanger in huis. De negentienjarige Noor vulde de achtergelaten leemte probleemloos in, in die mate zelfs dat hij de interesse lokte van Europese topclubs.

Riant bod

Sevilla kwam deze zomer al eens aankloppen voor de beloftevolle international. Sportief directeur van Genk Dimitri De Condé bevestigde midden juli nog dat de club een riant bod van de Spanjaarden op Berge in de prullenmand gooide.

Toch geeft Sevilla niet op. Estadio Deportivo laat weten dat de belangstelling van Los nervionenses aanhoudt. Of de nummer 4 van vorig seizoen in La Liga zijn slag thuis haalt, moet de komende weken blijken. Genk plakte een prijskaartje van 20 miljoen euro op het hoofd van Berge om andere clubs af te schrikken.