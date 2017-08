Uitstekend nieuws voor Kaminski (én KV Kortrijk)

door Sander De Graeve

Thomas Kaminski zal weinig hinder ondervinden van zijn blessure

Foto: © photonews

Thomas Kaminski was bij KV Kortrijk de held in de overwinning tegen Eupen, maar tijdens de wedstrijd leek het toch even niet goed te gaan met de voormalige doelman van Anderlecht.