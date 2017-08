6 op 9 voor STVV na zware start en moeilijke week: "Geen doelpunt van mezelf, maar eentje van de hele ploeg"

Boli miste door een blessure een groot deel van het vorige seizoen. ZIjn laatste doelpunt scoorde hij uitgerekend... op Sclessin. "Dit was een overwinning op karakter", aldus de 23-jarige Boli. "We hebben het niet laten hangen en dat heeft zijn vruchten afgeworpen."

Moeilijke week

"Dit was niet enkel een doelpunt van mezelf, maar eentje van de hele ploeg. We hebben afstand kunnen nemen van een moeilijke week", doelt de aanvaller op het trainersontslag. "We wilden allemaal graag een goed resultaat halen in deze wedstrijd. En nu hopen we hetzelfde te doen in Anderlecht."

Boli zelf speelde sinds de 30e speeldag van vorig seizoen geen officiële wedstrijd meer. "Ik voel me beter en beter. Mijn blessure ligt helemaal achter mij. Ik kom van erg ver, maar ik wil er alles aan doen om opnieuw op mijn beste niveau te spelen", besluit Boli.