Milanese superploeg haalt verschroeiend uit, uitschuiver voor Ajax en rellen in Engeland

AC Milan staat al met anderhalf been in de poules van de Europa League. De superploeg die deze zomer werd samengesteld liet Shkendija compleet kansloos met een zware 6-0.

Voor Ajax ziet het er iets slechter uit. Zij verloren thuis met 0-1 tegen Rosenborg door een fout van de verdediging en zal het in Noorwegen nog erg lastig krijgen.

Toch wel een verrassing: Fenerbahce ging met 2-0 onderuit tegen het quasi onbekende Vardar uit Macedonië. De eindfase liep nog uit de hand en beide ploegen eindigden met tien.

Het duel tussen Everton en Hajduk Split ontaarde compleet en moest zelfs even stilgelegd worden. Uiteindelijk kon de match toch doorgaan. Everton won met 2-0.

Madness at Goodison Park as Hajduk Split fans throw chairs at the Everton fans. 🎥 via @BCAFCBH. pic.twitter.com/Ei4FH6lynk