Koen Persoons krijgt niet te weigeren voorstel van 1B-club, maar Lokeren ligt dwars: "Plots ben ik gewoon een nummer"

Persoons kreeg eerder de belofte dat wanneer hij zich financieel kon verbeteren, Lokeren hem niets in de weg zou leggen. Daar komen de Waaslanders nu schijnbaar op terug.

"Die ploeg mag niet met u praten, klonk het, terwijl ze gewoon geïnformeerd hebben bij m'n makelaar", zucht Persoons in Het Laatste Nieuws. "Ik mag onder geen beding weg. Meer nog, plots wil Lokeren nog 500.000 euro voor mij. Terwijl ze me letterlijk beloofd hadden me niet tegen te houden bij een mooi voorstel. En dat is er nu. Zowel financieel als qua duur."

Geen zet van de Waaslanders

Bovendien wacht Persoons, in juni 2018 einde contract, op een nieuw voorstel van Lokeren. "Ik wacht ondertussen al acht weken op een gesprek over een nieuw contract. Maar ik blijf niet wachten", gaat de middenvelder verder.

"Dit gaat over de toekomst van m'n gezin en ik. Dit voorstel biedt me financiële zekerheid die Lokeren me niet kan of wil bieden. Zij willen pas in januari met mij aan tafel zitten, zeggen ze nu. Maar wat als ik net dan m'n been breek? Dan is het gedaan voor mij. In het verleden werden Anderlecht, Standard, een ploeg uit Turkije en een club uit de Emiraten wandelen gestuurd. Dan verwacht je op een bepaald moment toch iets terug. Plots ben ik echter gewoon een nummer."