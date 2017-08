Herboren Hazard: wat met transfer en wat met Rode Duivels? Hoog spel in Londen

door Aernout Van Lindt

door

Eden Hazard lijkt stilaan klaar voor het vervolg, maar wat met Rode Duivels en transfer?

Foto: © photonews

De revalidatie van Eden Hazard verloopt sneller dan verwacht. In een geheime oefenwedstrijd tegen QPR speelde hij mee én scoorde meteen in de vriendschappelijke pot. Een teken dat hij op de goede weg is. Maar dat kan ook voor problemen zorgen.