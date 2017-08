De Vlieger haalt hard uit naar de Voetbalbond: "Dit is amateurisme, je moet lang nadenken om zoiets belachelijks te bedenken"

Dat komt omdat de voetbalbond door de feestdag van 15 augustus de tijd niet had om een uitspraak tijdig te doen. Analist Geert De Vlieger kon er op Play Sports allerminst om lachen.

"Blijkbaar kwam er een feestdag tussen. Eigenlijk is het om te lachen. We zijn met profvoetbal bezig op het hoogste niveau, iedereen in het voetbal werkt van 's ochtends tot 's avonds. Behalve bij de voetbalbond", begon hij zijn betoog.

Assistent-coach geschorst terwijl er geen wedstrijd is

"Om dan een week na datum nog geen schorsing te hebben, is puur amateurisme." Bij de assistent-coach van Standard die in Sint-Truiden naar de tribune gestuurd werd, is het nog erger.

"Standard speelt vanavond tegen Zulte Waregem. Die man is geschorst vanaf morgen 19 augustus tot 25 augustus. Alleen speelt Standard pas opnieuw op 27 augustus. Daar moet je toch lang over nadenken om met zo'n belachelijke beslissing op de proppen te komen."