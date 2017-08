Onyekuru blijft opvallend rustig: "Ik snap dat ik tegen Charleroi op de bank zat"

"Ik wil álles spelen. Alleen ben ik realistisch genoeg om te beseffen dat dat niet mogelijk is" - Henry Onyekuru Deel deze quote:

Dat hij na een goeie match op speeldag 2, plaats moest ruimen op speeldag 3, was best opmerkelijk. Niet voor Henry… “Ik snap dat ik tegen Charleroi op de bank zat. De coach had een bepaalde strategie en die heb ik, zoals het hoort, gerespecteerd. Meer is het niet.”

“Ik wil álles spelen. Alleen ben ik realistisch genoeg om te beseffen dat dat niet mogelijk is. Er kunnen maar elf jongens op het veld staan, hé. Mag ik starten, dan is dat leuk. Maar wil de trainer me na de rust laten invallen, dan is dat voor mij even goed.”