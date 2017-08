Is Eric Gerets betrokken bij sportieve leiding Standard? Hij geeft zelf het antwoord

Iets wat Gerets naar het rijk der fabelen verwijst in een gesprek met Het Laatste Nieuws. "Niet. Echt waar. Een tijdje geleden heb ik inderdaad een opening gelaten om iets nauwer betrokken te worden bij het sportieve."

"Maar het was toen zó een turbulente periode in de club dat er niet verder is op doorgegaan. En nadien is het nooit meer ter sprake gekomen. Dat vind ik ook niet erg. Laat mij maar in de tribune zitten, of in een loge. Mijn relatie met de voorzitter is super", besluit Gerets.