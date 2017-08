Speelt Anderlecht goudklompje Svilar gratis kwijt aan deze club?

Er moet en zal een oplossing gevonden worden voor de getalenteerde doelman – wellicht een definitieve. Diverse clubs lieten de voorbije weken hun oog vallen op Svilar, onder hen ook Benfica.

Dat Benfica wel wat ziet in Svilar, is niets nieuws. Wat wel nieuw is, is dat de Portugezen nu hopen om de doelman helemaal gratis weg te halen in het Constant Vanden Stockstadion. Dat melden Portugese media.

Wet van '78

Als de entourage van Svilar het spel keihard wil spelen, dan kan het contract van de doelman via de beruchte wet van ’78 verbroken worden. Zover is het evenwel nog niet, en bij Anderlecht hoopt men nog steeds een ‘normale’ oplossing te vinden.