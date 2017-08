OFFICIEEL: LA Galaxy wuift Van Damme uit

De verdediger verlaat LA als kapitein en zeer gewaardeerde speler. Voor exact 235.000 dollar komt hij naar Antwerp. Bij Los Angeles Galaxy zijn ze vol lof.

Op de clubsite staat een filmpje met zijn belangrijkste acties. "Hij kwam bij ons en vroeg om terug te keren om bij zijn kinderen te zijn", aldus General Manager Pete Vagenas. "We bedanken hem voor de mooie tijd bij deze club."

Van Damme noemde het zelf een van de moeilijkste beslissingen uit zijn carrière.

In life we are always faced with really difficult decisions. This is one of the most difficult… https://t.co/yYDSMfQBuO