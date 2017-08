Mannaert is duidelijk over toekomst van Michel Preud'homme

“Neen, eigenlijk niet”, zegt manager Vincent Mannaert in een interview met Het Nieuwsblad. “Dat is een heel mooie periode geweest, maar die komt niet meer terug. Ook Michel niet.”

Volgens de manager van Club Brugge zal Preud’homme niet snel opnieuw in België aan de slag gaan. “Het zou me verbazen als hij ooit nog voor een club in België zou werken. Neen, ook niet voor Club”, besluit Mannaert.

In de tribunes tegen AEK

Donderdagavond keerde Preud'homme eventjes terug in het Jan Breydelstadion. De Luikenaar woonde de Europa Leaguewedstrijd tussen Club Brugge en het Griekse AEK Athene bij.