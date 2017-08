Vroeger in de jeugd van Wilrijk én Beerschot, nu tegen Beerschot Wilrijk? "Het zou wat zijn"

Een verrassend keuze, maar Weymans legt die uit. “Ik tekende afgelopen weekend bij Tubeke, met de bedoeling om daar eindelijk speeltijd te verzamelen in een eerste ploeg", zegt de speler in Het Laatste Nieuws.

"Ik heb geen spijt van mijn twee jaar bij Cardiff, want het was een toffe club in een toffe stad en ik leerde er veel bij. Maar de concurrentie was er heel groot en de trainer koos liever voor meer ervaren pionnen. Omdat ik stilaan uitgekeken was op voetballen bij de U23 zocht ik een nieuwe uitdaging. Tubeke biedt me die nu."

Conditioneel klaar

De kans is bestaande dat Weymans uitgerekend tegen Beerschot Wilrijk debuteert. "Het zou wat zijn. Ik woon op één kilometer van het stadion, al ga ik nu wel verhuizen naar Tubeke. Verder speelde ik in de jeugd ooit voor Wilrijk én voor Beerschot."

"Het spreekt voor zich dat ik het fantastisch zou vinden om in eigen stad te kunnen debuteren, al moet ik de keuze van de trainer afwachten. Conditioneel ben ik er in elk geval klaar voor, want ik deed de hele voorbereiding mee bij Cardiff", besluit Weymans.