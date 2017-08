Probleem bij Anderlecht lost zichzelf op, nu nog vragen over de rechterflank

De wedstrijd tegen Sint-Truiden komt te vroeg voor Trebel. De vraag was ook of de middenvelder gespeeld zou hebben tegen de Truienaars, want thuis wil René Weiler meestal offensiever voor de dag komen. Dat betekent dus met Onyekuru en Hanni centraal. Maar daarvoor moeten ofwel Trebel of Kums dus plaats ruimen.

Door de blessure van de hoogblonde middenvelder is de knoop dus al doorgehakt. Onyekuru start morgen op links. Mogelijk verandert René Weiler ook iets aan zijn rechterflank. Hij zag deze week Emmanuel Sowah goed trainen en de Ghanees kan zowel rechtsachter als rechtsmidden spelen. Appiah en Chipciu maakten tot nu toe niet te veel indruk.

Ook zijn er nog zorgen om Lukasz Teodorczyk. De Pool sukkelt nog steeds met zijn schouder, waar hij deze week op training hard op belandde. Mogelijk wordt hij dus vervangen door Thelin.