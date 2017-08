Stuivenberg voelt de druk bij Genk stijgen na zwakke 4 op 12: "We moeten allemaal in de spiegel kijken, ook ik"

"We hebben Charleroi vandaag alle gelegenheid gegeven om zijn ding te doen", baalde Stuivenberg op z'n persconferentie. "Dat is de meest teleurstellende vaststelling van vandaag."

"We hadden het moeilijk met de druk van Charleroi en investeerden zelf te weinig in het verplaatsen van het spel. Bovendien wisten we dat de kansen beperkt zouden blijven. De onterecht afgekeurde goal van Siebe Schrijvers? Dat kon het zetje in de rug zijn dat we nodig hadden."

Of de druk stijgt? Ja, überhaupt - Albert Stuivenberg

Genk startte zijn seizoen met een magere 4 op 12. En dus stijgt de druk in de Luminus Arena. "Ja, überhaupt. We moeten allemaal in de spiegel kijken, ook ik. Want dit is een stap achteruit in plaats van vooruit."

"Deze eerste thuisnederlaag moeten we slikken. Nu is het aan ons om te bekijken wat er fout liep en recht te staan."