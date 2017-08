Boskamp twijfelt niet aan Lukaku: "We lopen altijd te zeiken: hij kan dit niet en dat niet, maar hij schiet er dit seizoen gewoon 25 in"

“Dat komt goed joh”, zegt Boskamp in een gesprek met Het Nieuwsblad. “Je moet hem beoordelen op z’n sterke punten. We lopen altijd te zeiken: Hij kan dit niet en dat niet. Maar als ie ruimte heeft, haal je hem niet meer terug. Hij is sterk, kan luchtduels winnen. Hij schiet er dit seizoen gewoon 25 in.”

Lukaku gaat het dus maken bij Manchester United, maar volgens Boskamp pakken Mourinho en zijn ploeg de titel niet dit seizoen. “Dat zou me verbazen. Tegen West Ham waren ze goed, maar in de voorbereiding was het niet om aan te gluren!”

Pogba

“Ondanks al die investeringen. Pogba moet mij ook nog overtuigen. Hij kostte 105 miljoen maar is nog niet de speler die hij bij Juve was. Hoe staat ie nou op dat veld? Hey, ik ben wel Pogba: dat straalt hij uit. Ik hoop dat Mourinho dat eruit krijgt. En dat hij Rashford opstelt! Als die niet speelt, heb ik geen zin meer om te kijken", besluit Boskamp.