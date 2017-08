'Club Brugge gaat nóg een jong talent verhuren'

De club uit Eerste Amateur lijkt een ideale kans voor de jongeling om meer ervaring op te doen. Volgens Focus-WTV is de deal overigens helemaal rond, al hebben beide clubs nog niets officieel bekendgemaakt.

De kern van Leko is nog steeds zeer ruim, dus worden oplossingen gezocht om de jonge talenten zoveel mogelijk kansen te geven. Onder Michel Preud'homme kreeg Berkoe nog een kans om mee te trainen bij het eerste elftal, nu is het tijd om het in competitie te bewijzen.