Sa Pinto niet uit zijn lood te slaan, ondanks 0-4: "Ik ben nog niet klaar met mijn uitleg" en "Wij hadden de kansen"

Een mea culpa? Kritiek op de spelers? Neen, de Portugees bleef in opperbeste stemming na de wedstrijd tegen Zulte Waregem. En in zijn eigen stijl. Tegen de televisie bleef hij in zijn matchanalyse, zonder daarbij echt in te gaan op de vragen van de journalist in kwestie. "Ik heb nog niet gedaan met mijn uitleg", klonk het zelfs twee keer.

Echt geen waardeverhouding ...

En ook op de persconferentie in de catacomben van Sclessin ging hij rustig door in zijn matchanalyse: "We hebben gedomineerd en hadden de beste kansen in de eerste helft. De 0-4 is echt geen waardeverhouding."

"We zaten in de match, we speelden goed tussen de linies en we kregen kansen. Na de 0-1 kwamen we nog met een reactie, maar de 0-2 viel te snel en daarna werd het moeilijk. Het ontbrak ons aan efficiëntie en op dit niveau moet je scoren. Ik ben wel jammer dat we na de 0-2 de rug niet meer konden rechten."