Goalgetters Antwerp gelukkig: "Liep heel de match ambetant, gelukkig kunnen rechtzetten"

Met een bijzondere knal van Duplus begon het allemaal voor Antwerp in Mechelen: "Het was een moment van niet twijfelen en gewoon hard naar doel knallen. Natuurlijk moet je daar wat geluk mee hebben, maar hij zat er mooi in", kon de rechtsachter zijn geluk niet op.

Geen reden om niet gelukkig te zijn

"Er is ook weinig reden om niet gelukkig te zijn. We hebben gewonnen, we staan er goed voor in de stand en we zijn goed bezig. Wat valt er meer over te zeggen? Ja, ik ben echt gelukkig. Gelukkig met hoe alles voorlopig loopt."

Ook Faris Haroun kon scoren en was daar enorm tevreden mee: "In de eerste helft had ik een opgelegde kans gemist. Daar was ik de hele wedstrijd echt ambetant over. Gelukkig dat het ik het nog kon rechtzetten in het slot van de wedstrijd."