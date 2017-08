Boskamp héél duidelijk over Club Brugge: "Als ze dat doen om de fans te sussen, dan zijn het laffe mensen en maken ze zich belachelijk"

Na de 0-0 uit de heenmatch tegen AEK Athene ligt de return nog volledig open. Europees voetbal missen zou een drama zijn voor Club. Analist Johan Boskamp vindt in Het Belang van Limburg dat coach Ivan Leko dan niet onder druk mag komen staan.

"Is iedereen vergeten dat Michel Preud'homme vorig jaar nul op achttien haalde in de Champions League? Heeft Club Brugge hem toen aan de deur gezwierd? Natuurlijk niet, want Preud'homme is een grote naam", zegt de Nederlander. "Als ze Leko wel op de stenen zouden gooien om de fans te sussen, dan zijn het laffe mensen en maken ze zich belachelijk. Ik zie het niet gebeuren, hoor, Mannaert zet zich daar wel boven."

Ander voetbal

"Leko wil Club ook anders laten voetballen, dat kost tijd. Kijk maar naar zijn periode bij STVV, toen lukte het ook pas na een maand of zes. Maar hij heeft van jongens als Gerkens wel betere voetballers gemaakt. Alleen krijg je bij een topclub minder tijd, bij Brugge moet het sneller gaan. Stel dat Leko een keer of vijf na mekaar zou verliezen, dan krijgen we meteen een ander verhaal. Op dit moment verdient hij gewoon het nodige krediet."