"Crisis in Anderlecht? Dat woord moet je nog niet gebruiken"

Er klinkt al veel gemor uit de supportersschare. Die zien meer van hetzelfde van vorig seizoen. Al pakte Anderlecht toen de titel, het spel was niet echt flitsend. "We weten dat de fans ongeduldig zijn en dat is ook normaal. We zijn niet goed bezig. We hadden ook gedacht verder te staan, maar we halen dat niveau dat we willen nog niet", aldus Kara Mbodji.

"Je moet echter het woord crisis nog niet gebruiken. We zijn ontgoocheld, maar 'c'est la vie'. We moeten zondag reageren tegen STVV. Druk? Ja, maar dat is normaal als speler van Anderlecht. Ook de spelers hebben nood aan een goeie prestatie..."