Waasland-Beveren denkt ook aan deze Belgische spits om Gano te vervangen

Donderdag meldden we al dat Waasland-Beveren de beloftevolle Ryan Mmaee (19) in het vizier heeft. De centrumaanvaller zit op een zijspoor bij Standard, waar speelkansen uitblijven. Mogelijk biedt een overstap naar het Waasland soelaas voor Mmaee. Daar lees je in dit artikel meer over.

Terugkeer van Emond?

Toch bewandelt Waasland-Beveren ook andere pistes. Zo vernam onze redactie dat ook Renaud Emond (25) op het verlanglijstje van de club staat. De goaltjesdief moest tijdens de eerste drie speeldagen vrede nemen met een plaats op de bank. Enkel op het veld van Mechelen mocht Emond 21 minuten invallen.

Emond is op dit moment allesbehalve eerste keus bij Standard, waar trainer Sa Pinto in de voorlinie de voorkeur geeft aan jongens als Orlando Sa en Ishak Belfodil. Net als vorig seizoen – en eigenlijk ook het seizoen daarvoor – lijkt er opnieuw slechts een figurantenrol voor Emond weggelegd.

Waasland-Beveren, dat naar verluidt een slordige 2 miljoen euro opstreek voor Gano, beschikt over voldoende financiële middelen om een nieuwe spits aan te trekken. Al is het niet duidelijk of Emond openstaat voor een terugkeer naar de Freethiel, waar hij tussen 2013 en 2015 goed was voor 18 competitiedoelpunten.