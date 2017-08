Barcelona begint La Liga onder moeilijk gesternte, maar: "Zie het niet te zwart in" en "Dat kan de ploeg dichter bij elkaar brengen"

“Natuurlijk is Real Madrid de grote kanshebber dit seizoen, want ze zijn beter begonnen en Barcelona is Neymar kwijt, terwijl er nog geen echte versterkingen zijn bijgehaald momenteel”, beseft ook Antonio ‘Toni’ Freire van Penya Fanatiek.

Ik denk dat we er na een tijdje wel zullen staan

“Maar ik zie het niet zo zwart in als vele andere supporters. We hebben met Lionel Messi nog steeds dé beste speler van de wereld in onze rangen. Er is veel negativisme rond de club en met een nieuwe coach zullen we misschien wat ups en downs hebben, maar ik denk dat we er na een tijdje wel zullen staan.”

Voorlopig wisten de Catalanen zich nog niet gevoelig te versterken: “Sinds we die 222 miljoen euro voor Neymar kregen, zijn de onderhandelingen er niet makkelijker op geworden. Iedereen wil plots de afkoopsom voor hun spelers. Maar er gaan er de komende tien dagen nog wel enkele bijkomen. Het zal ook moeten.”

Iedereen is uiteraard geraakt door wat er in Barcelona gebeurd is

Beginnen doet Barca in het eigen Camp Nou – en in het licht van de aanslagen in Barcelona kan dat een emotionele match worden: “Het zal een indrukwekkende sfeer zijn en iedereen is uiteraard geraakt door wat er gebeurd is. De spelers zullen er wel motivatie uithalen, dit kan de ploeg uiteindelijk dichter bij elkaar brengen.”

