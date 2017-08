Dejaegere zag met lede ogen aan hoe tienkoppig Gent in elkaar zakte: "Ik probeerde écht de ploegmaats op sleeptouw te nemen, maar..."

De oorzaak? Gigot haalde het scheermes boven om de bal uit de voeten van Olinga te tackelen. Geen rode kaart, maar zo zag Laforge het wel. Wat daarna met AA Gent gebeurde, was hallucinant te noemen.

In de tweede helft ging Gent zó ver achteruit leunen, dat het Moeskroen haast uitnodigde om één of meerdere doelpunten te scoren. "Dat was niet de bedoeling", geeft Dejaegere toe. "Ik wou wel vooruit en de ploeg op sleeptouw nemen, maar iedereen bleef hangen."

Er zijn nog andere jongens met ervaring. Bij de invalbeurt van Asare voelde je dat wel, maar er moeten er meer zijn -Brecht Dejaegere

"Op dat moment moeten er jongens hun verantwoordelijkheid nemen." Iets waarbij de middenvelder zelf altijd één van de eerste is om dat te doen. "Ik probeerde het, maar zonder succes."

Het ontbrak zijn ploegmaats aan dezelfde drive, of was het vertrouwen? Feit is dat Gent als een pudding in elkaar zakte. "Ik weet dat er nog andere jongens met ervaring zijn. Bij Nana voelde je dat wel toen hij inviel. Maar er zijn er meer die hun verantwoordelijkheid moeten nemen."