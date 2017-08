Spitsenprobleem voor Antwerp na nieuwe blessure? "Geen drama, in Mechelen gewonnen zonder" vs "Nog 1, 2 of 4 versterkingen nodig"

Obbi Oulare viel tegen KV Mechelen al snel uit en lijkt geraakt aan de quadriceps. Hij wist meteen hoe laat het was en zal mogelijk drie-vier weken buiten strijd zijn.

Ook voor Owusu komt de westrijd in Oostende komende zondag mogelijk te vroeg met een scheurtje in de hamstrings. En dus is de vraag wie in de spits zal moeten staan. Reda Jaadi deed zijn best in Mechelen, maar is toch vooral een flankspeler. En dat telt ook voor Limbombé en vele anderen.

"We moeten er geen drama van maken", was Faris Haroun duidelijk. "We hebben in Mechelen toch ook gewonnen zonder spits? Het zal natuurlijk wel wat aanpassen zijn, maar we moeten in onze kansen geloven."

Coach Bölöni zag het dan weer helemaal anders: "We hebben nog 1, 2 of misschien vier versterkingen nodig. Misschien niet allemaal voor de aanvallende linie, maar het is duidelijk dat er nog iets bij moet in de aanval. Dat we dit soort zaken kunnen vermijden."