Opmerkelijke uitleg bij Gent: "Van Damme werd ons afgeraden"

Het is dan ook opmerkelijk dat AA Gent de duimen moest leggen tegen Antwerp, maar Hein Vanhaezebrouck heeft daar een uitleg voor. "Van Damme is inderdaad iemand waar we mee bezig waren."

"Het is een Belg én een verdediger." Toch duwde Gent blijkbaar niet door voor de voormalige Rode Duivel, die in zijn tweede seizoen bij LA Galaxy verkozen werd tot verdediger van het jaar én er kapitein was.