7-1 pandoering kwam heel ongelegen voor Cercle-spits: "Ergste verjaardag ooit"

"Ik denk dat dit de ergste verjaardag is in mijn leven", aldus Bruno op de website van Cercle Brugge. "Ik ga dit nog een tijdje onthouden vrees ik, die 7-1. We hebben echt een verschrikkelijke wedstrijd gespeeld en dat hebben we enkel aan onszelf te danken."

Al sprong OHL wel heel efficiënt met de kansen om. "Dat klopt, maar wij hebben hen ook wel de kans gegeven om zo efficiënt te zijn. Alle doelpunten zijn onze schuld. Dit is gewoon een wedstrijd die we snel moeten vergeten, want wij waren er gewoon niet bij."