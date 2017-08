Marc Brys met Beerschot Wilrijk aan kop in 1B: "Maar we kijken nog niet te ver vooruit, volgende week wacht Oosterzonen"

"Wat die eerste plaats wil zeggen? Dat we goed gestart zijn", klinkt het bij Marc Brys op de persconferentie. "Maar verder hecht ik daar weinig waarde aan. Na drie speeldagen betekent dat immers nog niets."

"Het is wel een opsteker dat onze groep het hogere tempo in deze reeks meteen heeft opgepikt. En voor de supporters is die eerste plaats natuurlijk bijzonder", aldus Brys. "Maar ik wil nog niet te ver vooruit kijken. Volgende week staat de eerste bekerwedstrijd (tegen Oosterzonen, red.) op het programma. En het Beerschot-publiek wil alles winnen, dus ligt onze focus nu bij die wedstrijd."

Mbombo en Diarra?

Op de steeds terugkerende vraag hoe het zit met de niet-speelgerechtigde Mbombo en Diarra antwoordde Brys kort, maar hoopvol. "Het gaat de goede kant op. We verwachten heel snel goed nieuws en hopen dat het dan allemaal in orde komt."