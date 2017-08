Ondanks eerste seizoenszege ziet Peter Maes nog héél wat werkpunten bij Lokeren

Er leek tijdens de rust geen vuiltje aan de lucht voor de bezoekers, maar Waasland-Beveren kwam nog bijna terug. "In de tweede helft liepen enkele jongens door omstandigheden niet meer in hun positie", vertelt Peter Maes. "We konden niet meer in ons ritme spelen. De jongens hebben gestreden en dat is de enige manier om te overleven."

"Je krijgt niets cadeau, maar dit gaat ons sterken", vervolgt Lokeren-coach. "We hebben een heel moeilijke tweede helft gehad. Maar ik ben heel blij voor de fans en de jarige voorzitter (Roger Lambrecht, red.). Het is een mooi cadeau voor iemand die zoveel inspanningen doet voor de club. Vorige week kreeg ik telefoon van de voorzitter dat hij om half 9 ging slapen, maar om 11 al terug wakker was en niet meer kon slapen."

Versterking op komst

Al is dit natuurlijk een deugddoende zege voor Lokeren. "Dit blijft gewoon de vierde wedstrijd van het seizoen. Mentaal gebeurt er nu wel veel, maar er zijn nog genoeg werkpunten. Iedereen is heel blij, maar vanaf morgen moeten we verder werken. Of er nog transfers komen? We zullen de volgende dagen ons huiswerk maken", herhaalde Maes tot twee keer toe.