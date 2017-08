De cijfers van Lukaku: schitterend in afwerking, nog werk aan alle andere onderdelen

Lukaku schoot acht keer op doel in zijn eerste twee matchen en daarvan was 60 procent tussen de palen. En drie dus tegen de netten. Alvast niet slecht als gemiddelde. Maar dan zijn er ook nog werkpunten.

Zijn passingsucces is met 60 procent één van de minste van United. En ook in de lucht is er nog werk, want hij won tot nu toe slechts een derde van zijn kopduels. Van zijn gepoogde dribbels slaagde 50 procent.