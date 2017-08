Het probleem van Oostende volgens kapitein Siani: "Het ligt echt daaraan"

De vierde nederlaag op rij deed de Oostendse spelersgroep met het schaamrood op de wangen van het veld stappen in Eupen. Ook kapitein Sébastien Siani had al betere wedstrijden meegemaakt.

Wanneer we hem vragen wat het verschil met vorig jaar is, antwoordt hij laconiek. "We scoren niet, dat is het verschil. De efficiëntie is dit seizoen nog niet aanwezig", aldus Siani.

Vertrouwenscrisis?

Maar naar de reden is het nog zoeken. "Misschien ligt het aan een gebrek aan vertrouwen. Dat kan verklaren waarom de afwerking niet op punt staat. Wanneer we vlot beginnen scoren, zal dat vertrouwen wel komen."