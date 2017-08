VIDEO: Neymar maakt er een absolute show van - en dat ene doelpunt is om duimen en vingers af te likken

PSG speelde 90 minuten lang met Toulouse als een grijpgrage kat met een klein, hulpeloos meisje. Gradel had het team op voorsprong gezet, daarna begon de grote Neymar-show.

Met twee doelpunten en evenveel assists was hij erg belangrijk voor zijn nieuwe team. In 180 minuten heeft hij nu al een aandeel in zes goals (3 doelpunten, evenveel assists). Met 13 kansen is niemand zo gevaarlijk als hem.

Een van zijn doelpunten was bovendien een werkelijk geniaal doelpunt. Waanzinnig om zien hoe hij van de verdedigers van Toulouse kegeltjes maakt ...