Deze drie eersteklassers grepen naast Anderlecht-talent Leya Iseka

Neem nu bijvoorbeeld Aaron Leya Iseka. Na een teleurstellende passage bij Olympique Marseille, speelt de aanvaller nu in het Regenboogstadion. Zulte Waregem huurt Iseka, maar die had ook tal van andere opties.

“KV Mechelen, KV Oostende, Moeskroen en enkele Franse tweedeklassers waren geïnteresseerd, maar ik wilde naar Zulte Waregem. Dit is een club met ambitie en hier krijg je als jonge spelers kansen als je hard werkt en over een goede mentaliteit beschikt”, zegt Iseka in een gesprek met La Dernière Heure.