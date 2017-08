Anderlecht-fans schreeuwden zondag nog om Frank Boeckx, een dag later laat de kampioenenmaker zijn kunnen zien

De dertigjarige Boeckx speelt maandagavond met de reserven van Anderlecht op het veld van Genk. Het sluitstuk is volledig hersteld van een rugblessure. In mei ging hij onder het mes na een aanslepende hernia in zijn onderrug.

Boeckx trainde ondertussen al even mee en doet vanavond opnieuw wedstrijdritme op. Vorig seizoen had de goalie met dertien clean sheets een belangrijk aandeel in de 34ste titel van Anderlecht. Ook Ganvoula en Sowah treden aan met de beloften.