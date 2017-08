Gent-voorzitter De Witte laat zich na de desastreuze start met 1 op 12 uit over de positie van Vanhaezebrouck

Hoewel Gent moeilijke tijden beleeft, staat de positie van Vanhaezebrouck binnen de club niet ter discussie. "Hein Vanhaezebrouck heeft ons al geweldig veel diensten bewezen. Hij heeft AA Gent op de kaart gezet in België en Europa", vertelt voorzitter Ivan De Witte bij Sporza. "Met mooi en goed voetbal heeft hij de club op een ander niveau gebracht. Dat vergeet je niet zomaar."

De Witte benadrukt dat de slechte start te wijten is aan meerdere factoren. "We willen zeker niet eenzijdig de schuld bij de trainer leggen. Dat is te gemakkelijk", aldus de preses. "We zijn met z'n allen in een situatie beland die we nog niet gekend hebben onder Vanhaezebrouck. Dat leidt me tot de verantwoordelijkheid van een bestuurder en een voorzitter."

Het schip weer op koers brengen

"Nu moeten we samen het schip weer op koers brengen. De oorzaken van onze nederlagen hebben niet alleen een sportieve oorzaak. Daarom mag het bestuur en de voorzitter niet afzijdig blijven. Dat zal ik ook niet doen."