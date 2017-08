Oude bekende Langil is op weg naar Belgische club die start niet heeft gemist

door Timothy Collard

door

Oude bekende Steeven Langil is op weg naar Belgische club die start niet heeft gemist

Foto: © Photonews

Steeven Langil (29) is sinds kort een vrije speler, nadat zijn contract bij de Poolse topclub Legia Warschau werd ontbonden. De kans is groot dat de Franse vleugelaanvaller zijn carrière verderzet in België.